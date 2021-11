Murat Murat Cantal, Murat Camp ski-prière pour les Bretons (12-17 ans) ! Murat Murat Catégories d’évènement: Cantal

du dimanche 6 février 2022 au samedi 12 février 2022 à Murat

Le prieuré de Lorient propose un transport jusqu’à Murat (15) pour participer à un camp ski-prière organisé par les Frères de Saint-Jean. Concrètement * cela concerne les jeunes (de 12 à 17 ans) du Morbihan en priorité et les Bretons en général * si vous êtes intéressés, contactez d’abord frère Vincent pour savoir s’il reste des places * il faut s’inscrire sur le site de Murat * confirmez à frère Vincent que vous êtes bien inscrits Le camp coûte 402€. Renseignements et inscriptions : [[https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/camp-ski-priere/](https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/camp-ski-priere/)](https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/camp-ski-priere/) Le transport A/R en voiture avec Lorient coûte 100€. Le prieuré de Lorient propose un transport jusqu’à Murat (15) pour participer à un Camp Ski-Prière organisé par les Frères de Saint-Jean Murat 8 avenue de l’ermitage 15300 Murat Murat Murat Cantal

