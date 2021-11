Murat Ecole Notre Dame des Oliviers,Murat Cantal, Murat Camp Ski et Prière Ecole Notre Dame des Oliviers,Murat Murat Catégories d’évènement: Cantal

Camp ski organisé par les frères du Prieuré de St Quentin sur Indrois, pour tous les jeunes lycéens. A Murat, dans le Cantal, station Super Lioran. La journée se repartit entre temps spirituel le matin (enseignements, messe, prière) et ski l’après-midi. Le soir : veillée, détente, etc. Avec fr Thomas de la Croix et fr François Dibongo Les jeunes sont logés en dortoir à l’école Notre-Dame des Oliviers à Murat. NB : Camp indépendant (maxi 20 jeunes) des autres camps « ski-prière » organisés par le prieuré de Murat. Toutes les informations sur : [https://www.maisonsaintjean.com/les-camps-ski/](https://www.maisonsaintjean.com/les-camps-ski/) Inscriptions : [https://forms.gle/ydbjdWAJ9Br8noZd7](https://forms.gle/ydbjdWAJ9Br8noZd7)

400€ transport compris depuis Saint Quentin sur Indrois

Camp pour lycéens d’activité sportive et spirituelle organisé par le prieuré de Saint Quentin sur Indrois Ecole Notre Dame des Oliviers,Murat 30 bis AV du Docteur Louis Mallet, 15300 Murat Murat Murat Cantal

