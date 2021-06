Murat Murat - Prieuré Sainte thérèse Cantal, Murat Camp Petit Âne Gris Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat Catégories d’évènement: Cantal

Murat

Camp Petit Âne Gris Murat – Prieuré Sainte thérèse, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Murat. Camp Petit Âne Gris

du dimanche 18 juillet au samedi 24 juillet à Murat – Prieuré Sainte thérèse

POUR ENFANTS DE 8 à 12 ANS JUILLET 2021 Un camp itinérant avec des ânes dans les monts du Cantal autour de Murat. Une douzaine d’enfants se retrouvent pour louer Dieu et marcher. Au programme : enseignements, adoration, messe, veillées et rando ! Camp déclaré « Jeunesse et sports » Du dimanche 18 au samedi 24 juillet 2021 Contact : Frère Benoît-Etienne 06 45 88 60 46 [fr.benoit.etienne@stjean.com](mailto:fr.benoit.etienne@stjean.com) Plus d’informations et inscriptions : [stjean-murat.com](https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/petit-ane-gris/)

Sur inscription

Camp itinérant avec des ânes dans le Cantal pour enfants de 8 à 12 ans Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T16:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:30:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:30:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:30:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:30:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:30:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Murat Étiquettes évènement : Autres Lieu Murat - Prieuré Sainte thérèse Adresse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l'ermitage 15300 Murat France Ville Murat lieuville Murat - Prieuré Sainte thérèse Murat