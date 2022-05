Camp nature 11-17 ans camping municipal La Goule d’eau Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet à camping municipal La Goule d’eau

Le mini camp consiste à proposer une action éducative en faveur des adolescents du territoire avec comme outil un camp nature. Permettre de faire découvrir des activités sportives de pleine nature comme l’escalade sur site naturel, canoë, course d’orientation, tir à l’arc… A la découverte du patrimoine local, découvrir la faune et la flore…

175

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. camping municipal La Goule d’eau Rue de la Goule d’eau 35600 Redon Redon Ille-et-Vilaine

