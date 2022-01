Camp multisports & boxe 8-12 ans Avril Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril à Autre lieu

Notre équipe de coachs accueillera vos enfants de 8h à 18h avec au programme des cours de boxe, des ateliers créations et des animations sportives. Le camp est mixte et convient aussi bien aux enfants ayant déjà pratiqué la boxe qu’aux débutants. Informations, programme détaillé et réservation à [info@obcgeneve.ch](mailto:info@obcgeneve.ch)

CHF 280.- (collation et goûter offerts)

L’OBC Genève situé au coeur des Eaux-Vives, propose à vos enfants un camp multisports axé sur la boxe du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022 (lundi 18 férié). Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T08:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T08:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T08:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T08:00:00 2022-04-22T18:00:00

