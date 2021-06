Camp MRJC » Créabouine » pour les jeunes de collèges, du 10 au 23 juillet, à La Ferme de la Berouette (61) Ferme de la Berouette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Caligny.

Camp MRJC » Créabouine » pour les jeunes de collèges, du 10 au 23 juillet, à La Ferme de la Berouette (61)

Ferme de la Berouette, le samedi 10 juillet à 14:00

RDV à Caligny, **du samedi 10 au samedi 23 juillet**, à la Ferme de la Berouette pour un camp de création et de bouine ! Mais la bouine : en quoi ça consiste ? C’est à la fois tout et rien : des grands jeux collectifs, des veillées, des ateliers sur les différentes activités de la ferme, du petit et du gros bricolage, de la cuisine, des temps de discussions/ débats, d’autres jeunes qui deviendront des potes, des nuits sous tentes… Tout est bouine ! Nous allons vivre ensemble, découvrir une forme d’agriculture et le bocage sous un nouvel angle. Mais surtout : on vas vraiment bien se marrer ! Alors, tu nous rejoins ? ?

fourchette solidaire entre 325€ et 375€

Un camp – chantier au MRJC, à la ferme pour découvrir le bocage Ornais sous un nouvel angle. RDV entre jeunes pour créer, rêver, bricoler, s’émanciper.

Ferme de la Berouette Caligny Caligny Orne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T15:00:00