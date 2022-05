Camp Montagne-Prière Murat – Prieuré Sainte thérèse, 23 octobre 2022, Murat.

Camp Montagne-Prière

du dimanche 23 octobre au samedi 29 octobre à Murat – Prieuré Sainte thérèse

POUR COLLEGIENS 2 ÉDITIONS PAR AN : JUILLET ET TOUSSAINT Un camp de randonnées dans les monts du Cantal. Au programme chaque jour : 5h de marche, enseignement, messe et veillée pour approfondir le lien avec Dieu. Camp déclaré “Jeunesse et sports” Du dimanche 23 octobre au samedi 29 octobre 2022. Contact : [[hotellerie.murat@gmail.com](mailto:hotellerie.murat@gmail.com)](mailto:hotellerie.murat@gmail.com) 04 71 20 19 69 Plus d’informations et inscriptions : [stjean-murat.com](https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/camp-montagne-priere/)

Sur inscription

Camp de randonnée

Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat Cantal



