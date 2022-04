Camp médiéval Marchésieux Marchésieux Catégories d’évènement: Manche

Marchésieux

Camp médiéval Marchésieux, 16 avril 2022, Marchésieux. Camp médiéval Maison des Marais 3 rue Chardin Marchésieux

2022-04-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-18 17:00:00 17:00:00 Maison des Marais 3 rue Chardin

Pour la quatrième édition, l'association l'Adame des Marais accueille « La Mesnie de Lug » pour la reconstitution d'un camp médiéval grandeur nature le temps du week-end de Pâques sur le magnifique site de la Maison des Marais à Marchésieux. L'association met en scène des combats, des adoubements ainsi que des reconstitutions d'habillage en armure, des saynètes et des chants.

adamedesmarais@gmail.com +33 7 81 69 69 73 http://www.adame-des-marais.fr/

