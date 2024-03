Camp « Les aventuriers du Léman » Autre lieu Genève, lundi 1 juillet 2024.

Camp « Les aventuriers du Léman » A Genève, pour les 11-15 ans : cinq journées pour devenir un.e expert.e du lac au travers de multiples activités lacustres. 1 – 5 juillet Autre lieu CHF 340.- normal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-01T09:00:00+02:00 – 2024-07-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-07-05T09:00:00+02:00 – 2024-07-05T17:00:00+02:00

A Genève, pour les 11-15 ans : cinq journées pour devenir un.e expert.e du lac au travers de multiples activités lacustres. Initiation au Paddle, à la plongée, à la navigation à voile ou encore initiation au sauvetage, mais aussi prélèvement et observation de plantes aquatiques et plancton au microscope, observation de la faune (larves d’insectes, écrevisses, oiseaux…), sans oublier la baignade et les jeux aquatiques, tels sont les ingrédients qui font de ce camp une semaine pleine de rebondissements.

Autre lieu Genève Genève Genève asl@asleman.org

ASL

