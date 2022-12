Natur’ado et Anim’ado 2022 Camp Joubert, 18 juillet 2022, Le Chambon-sur-Lignon.

Natur’ado et Anim’ado 2022 18 – 31 juillet Camp Joubert

750 euros les 14 jours ( Transport à partir de Strasbourg, Lyon, St Etienne)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camp Joubert 500, Chemin de Joubert 43400 Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Quarante jeunes âgés de 11 à 14 ans et 25 jeunes âgés de 15 à 17 ans seront accueillis du 18 au 31 juillet 2022 au camp Joubert, dans le village du Chambon sur Lignon.

Le camp se situe à l’écart de la ville au bout d’un chemin sans issue. Les voitures s’aventurant jusque-là sont peu nombreuses et les passages se limitent en général aux déplacements du cuisinier et de l’équipe d’animation. Il flotte ainsi dans l’air du camp Joubert comme une ambiance de bout du monde.

Le Chambon sur Lignon est un village de moyenne montagne situé entre l’Ardèche et le massif central. Le choix de ce village pour la réalisation de notre camp de vacances n’est pas anodin puisque le village et le camp Joubert ont une longue histoire d’accueil.

Au début du XXème siècle, le village accueillait en vacances de jeunes enfants des villes, désireux de passer du temps en campagne. Pendant la seconde guerre mondiale, cette tradition d’accueil s’est perpétuée et le village a accueilli et protégé de nombreux enfants et professeurs d’origine juive. Le village a pour cela obtenu la médaille de « Juste parmi les nations ». L’histoire du Chambon sur Lignon est racontée dans un lieu de mémoire et nous aurons l’occasion de le visiter si les jeunes le désirent. Le camp Joubert, propriété de l’alliance Française des YMCA depuis 1939, a été imaginé et aménagé par Charles Guillon (secrétaire mondial des YMCA Monde, maire du Chambon sur Lignon avant et après guerre). Des réfugiés espagnols, autrichiens, allemands et belges bâtissent les 7 chalets en bois où dormiront les jeunes cet été. Le camp Joubert a eu plusieurs fonction et a été notamment centre d’accueil de jeunes chômeurs, puis de réfugiés, ensuite centre de formation, université d’été et lieu d’accueil de groupe de jeunesse. C’est donc dans un cadre porté par une histoire d’accueil que nous passerons ces 15 jours. Le mot « accueil » est très présent dans l’actualité et il conviendra à l’équipe d’animation d’accueillir les débats et les résonances que peut avoir l’histoire du Chambon sur Lignon avec notre époque actuelle.

Le camp Joubert est divisé en deux parties par une route. La partie inférieure se compose de deux grands prés. Le prés supérieur accueille les 6 chalets de 8 couchages et 1 chalet de 6 couchages. La partie supérieure est composée de deux bâtiments : l’un pour le réfectoire, la cuisine, l’infirmerie, le bureau et quelques chambres ; l’autre pour les sanitaires, la salle de matériel et trois dortoirs de 10 couchages. Les jeunes âgés de 15 à 17 ans seront accueillis dans les dortoirs de ces bâtiments tandis que les jeunes âgés de 11 à 14 ans dormiront dans les chalets situés sur le pré. Cette disposition permet à chaque groupe d’être autonome. La disposition des lits dans les chalets et dans les dortoirs permet le respect des règles de distanciation physique.

Les jeunes seront répartis dans les chalets en fonction de leur sexe et de leurs affinités. Certains jeunes se connaissent déjà des années précédentes mais d’autres participent à un camp pour la première fois. Ils sont majoritairement originaires d’Alsace et quelques-uns de la région parisienne ou du reste de la France. Certains ont toujours vécus en ville et d’autres viennent de petits villages alsaciens. Nous accueillons des jeunes orientés par des services sociaux et des associations comme le secours populaire aussi bien que des jeunes de niveaux socio-culturel plus élevé. Cette diversité sociale et culturelle fait la richesse de nos séjours où les différences sont gommées dès les premiers pas sur le site.

La propriété se situant dans un coin reculé de la Haute Loire (43), nous aurons sur place les véhicules personnels de l’équipe d’animation et de l’équipe de cuisine assurés spécifiquement pour nous déplacer sur les lieux des activités extérieures.

Pour nous rendre sur place et pour retourner sur notre lieu de départ à Strasbourg, nous loueront les services d’une société de bus.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T08:00:00+02:00

2022-07-31T23:00:00+02:00

ymca alsace