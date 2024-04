Camp itinérant canoë Camping Laguillou Lalinde, lundi 29 juillet 2024.

Camp itinérant canoë dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 juillet – 2 août Camping Laguillou 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-29T09:00:00+02:00 – 2024-07-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-02T00:00:00+02:00 – 2024-08-02T17:00:00+02:00

5 jours et 4 nuits au fil de l’eau. A la découverte de la faune et la flore sauvage, nous dévouvrirons la vallée des chateux.

De Castelnaud à Lalinde, nous passerons entre 6 et 8 h sur l’eau dans des embarcations de deux à trois places.

Il faudra en groupe s’organiser pour les repas, les montages et démontages des camps, la vie collective, les activités.

Une semaine riche en émotions et rencontres, dont vous vous souviendrez.

Camping Laguillou Lalinde Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0659271779 »}]

Canoë AJBCB