2022-06-03 – 2022-06-06

Sainte-Mère-Église Manche Camps de reconstitution historique que le Débarquement et la Bataille de Normandie.

Camps de reconstitution historique que le Débarquement et la Bataille de Normandie.

Découverte de la vie des soldats en campagne, dépôt de munitions, poste d'évacuation sanitaire, un cinéma de campagne autour de nombreux blindés et chars.

infos@airborne-museum.org +33 2 33 41 41 35

Découverte de la vie des soldats en campagne, dépôt de munitions, poste d’évacuation sanitaire, un cinéma de campagne autour de nombreux blindés et chars. Sainte-Mère-Église

