Camp été Ados 2021 Camping les Hauts de Labahou, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Anduze. Camp été Ados 2021

du dimanche 11 juillet au vendredi 16 juillet à Camping les Hauts de Labahou 255 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping les Hauts de Labahou 140 chemin les hauts de labahou 30140 anduze Anduze Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T10:30:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T18:00:00

