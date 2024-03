Camp EEDF Montainge EEDF RENNES Groupe Montaigne Rennes, lundi 8 juillet 2024.

Camp EEDF Montainge dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 26 juillet EEDF RENNES Groupe Montaigne 600€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T09:30:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-26T00:00:00+02:00 – 2024-07-26T17:00:00+02:00

Camp scout de 3 semaines sous tente en pleine nature dans une dynamique de développement durable et la transition écologique. Un sous-groupe de jeunes de 8-10 ans et un autre de 11-15 ans vivront de manière coopérative et participative encadrés par des animateurs expérimentés des Eclaireurs Eclaireuses de France. 1 animateur pour 6 jeunes maximum. Les jeunes seront accompagnés pour avoir le plus d’autonomie possible dans une dynamique d’auto-gestion, tout en veillant au respect des rythmes de chacun et aux besoins particuliers. Cuisine réalisée par les jeunes en lien avec les agriculteurs et artisans locaux. Les jeunes participeront à la vaisselle, l’élaboration des menus… L’organisation du camp, les règles de vie, l’emploi du temps… seront discutés et validés coopérativement. L’initiation au processus démocratique et décisionnel sont au cœur du projet du camp. Une attention particulière sera donné à la consommation d’eau, la nourriture sera bio, local, de saison, les toilettes seront sèches, un composte sera mis en place… afin de permettre à chacun d’expérimenter au quotidien des actions de la transition écologique.

Au programme sensibilisation à l’environnement, au patrimoine local avec visite de sites culturelles. Visites de artisans et agriculteurs locaux . Grands jeux, veillés, cabane, randonnées-jeux de piste… décidés et organiseurs par les jeunes eux même accompagnés par les animateurs.

EEDF RENNES Groupe Montaigne 2 Bd Louis Volclair, 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « eedf.montaigne@disroot.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0667294001 »}]

scout tente