CAMP EEDF A MONTFERRER (66) Aire de MONTFERRER, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Montferrer.

CAMP EEDF A MONTFERRER (66)

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Aire de MONTFERRER

Nature garantie Camp de vacances apprenantes encadré par des bénévoles dîplomés dont une institutrice. ❖ Vie collective par petit groupe Nous prônons la vie en petits groupes afin de faciliter les échanges entre jeunes et de favoriser la place de chacun.e. La vie en petits groupes crée un climat favorable à l’épanouissement individuel et à la solidarité collective. Les temps de vie quotidienne seront organisés selon ce fonctionnement. objectifs colos apprenantes:Apprendre à vivre avec les autres, communiquer à l’oral, communiquer par l’écrit (orthographe, grammaire, exposé, traces écrites du vécu). ❖ Education par l’action Les jeunes expérimentent eux-mêmes, dans la mesure du possible, par eux-mêmes et dans les limites posées par l’équipe éducative. Nous concevons les séjours d’été comme des parenthèses au cours desquelles les jeunes sont invités à grandir en trouvant eux-mêmes les solutions aux problèmes qui se posent à eux. Ce principe d’éducation par l’action est le socle de la méthode scoute qui a fait ses preuves depuis plus d’un siècle dans l’accompagnement des enfants dans le parcours qui les mène à une vie d’adulte citoyenne et responsable. Objectifs vacances apprenantes:Dévellopement logique mathématiques: situtation problème du quotidien au travers des activités (culinaires, courses d’orientation) ❖ Participation aux services quotidiens (cuisine, ménage, vaisselle, rangement) Cette volonté d’impliquer les jeunes dans les services n’est pas un choix de facilité: cela demande une meilleure organisation et une meilleure pédagogie mais il en résulte une conscience collective et un sentiment d’appartenance accru. objectifs vacances apprenantes:: apprendre à vivre ensemble, communiquer à l’oral, communiquer à l’écrit, lire des textes prescriptifs ❖ Education par le jeu La méthode Scout ainsi que notre héritage de l’éducation populaire, nous ont amenés à travailler avec les enfants en utilisant les leviers du ludique. Cette forme éducative favorise l’implication des individus dans les activités. En effet, le jeu permet d’adapter tous types d’objectifs en prenant en considération la différente forme de mémoires (visuelle, auditive, kinesthésique, etc…). Les jeunes pourront, par ce biais-là, apprendre à leur rythme et en respectant leurs spécificités personnelles. objectif des vacances apprenantes: respecter des règles, respecter l’autre, dévelopement motricité fine et globale. ❖ Construction de projets individuels et/collectifs Nous partons du principe que l’individu sera dans les meilleures conditions d’apprentissage si sa motivation intrinsèque est prise en considération. Nous proposons donc aux participants de monter leurs propres projet personnels, avec les moyens dont nous disposons (matériel, financier, humain, etc). Le projet peut être artistique, culturel, social, architectural, etc… Nous mettons également en place des projets collectifs, afin de stimuler les fonctionnements d’équipe. Cela permet de travailler sur l’organisation, la prise de responsabilité, le consensus, l’engagement, la prise d’initiative et la méthodologie de projet. C’est deux actions ont pour objectifs finaux l’autonomie et l’engagement dans la vie de la citée. objectifs vacances apprenantes: capacités organisationnelles, sens du travail en équipe, vivre ensemble. ❖ Découverte de l’environnement proche (Naturel et urbain) Le scoutisme à comme pilier éducatif la connaissance de l’environnement par les individus. Nous organisons donc des activités de découverte des environnements. Cela comprend la découverte des patrimoines naturels, géographiques, historiques, architecturaux et vernaculaire. Connaître son environnement ainsi que des environnements éloignés, différents facilite la construction de projets individuels et collectifs, gomme la peur de l’inconnu et attise la curiosité, l’envie d’en découvrir plus. Objectifs colos apprenantes:découvrir son environnement proche, le milieu montagnard sa faune et sa flore . ❖ Découverte des objectifs du développement durable Les EEDF sont engagés sur les sentiers du développement durable depuis maintenant plusieurs décennies. Objectifs colos apprenantes: protection de la nature, gestion des déchets, rôle de l homme sur son environement. ❖ renforcement des compétences scolaires: ateliers tournants de 40 minutes de 6 à 10 par groupe de compétences visées:langage oral, langage écrit, rituels d’automatisation, compétences calcul mental, résolution de problèmes par un professur des écoles. le matin de 9h à 12h ❖ renforcement des compétences transversales: au fil de la journée, dans toutes les activités proposées .❖ encadement: 1 professeur des écoles, 1 assistante maternelle CAP petite enfance, 2 animateur BAFA , 1 animateur stagiaire BAFA.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Aire de MONTFERRER MONTFERRER 66150 ancien camping municipal Montferrer Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00