Camp du Drap d’or Tours, 4 juin 2022, Tours.

Camp du Drap d’or Tours

2022-06-04 – 2022-06-18

Tours Indre-et-Loire

L’exposition fait revivre ces tourangeaux, hommes et femmes, qui ont ont relevé au printemps 1520 le défi de construire 400 tentes pour François 1er s’apprêtant à rencontrer Henri VIII d’Angleterre.

Le Camp du Drap d’Or sous toutes ses facettes.

Préparation du Camp par les tourangeaux en 4 mois d’effervescence au printemps 1520.

Activité des maîtres ouvriers en draps d’or d’argent et de soie œuvrant à Tours

Chaque visiteur fera son voyage :

• admirer le fastueux Camp du Drap d’Or sous ses multiples facettes : luxe, diplomatie, joutes, festins… sans oublier de démêler mythes et réalités.

• vivre avec les Tourangeaux de 1520, les 4 mois à construire les tentes jour et nuit : coudre, forger, tester, transporter … jusqu’à découvrir leurs noms et prénoms

L’exposition fait revivre ces tourangeaux, hommes et femmes, qui ont ont relevé au printemps 1520 le défi de construire 400 tentes pour François 1er s’apprêtant à rencontrer Henri VIII d’Angleterre.

tourscitédelasoie@gmail.com https://www.tourscitedelasoie.fr/

L’exposition fait revivre ces tourangeaux, hommes et femmes, qui ont ont relevé au printemps 1520 le défi de construire 400 tentes pour François 1er s’apprêtant à rencontrer Henri VIII d’Angleterre.

Le Camp du Drap d’Or sous toutes ses facettes.

Préparation du Camp par les tourangeaux en 4 mois d’effervescence au printemps 1520.

Activité des maîtres ouvriers en draps d’or d’argent et de soie œuvrant à Tours

Chaque visiteur fera son voyage :

• admirer le fastueux Camp du Drap d’Or sous ses multiples facettes : luxe, diplomatie, joutes, festins… sans oublier de démêler mythes et réalités.

• vivre avec les Tourangeaux de 1520, les 4 mois à construire les tentes jour et nuit : coudre, forger, tester, transporter … jusqu’à découvrir leurs noms et prénoms

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Tours Val de Loire Tourisme