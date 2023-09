Enduro Cross Rando Camp d’Eycenac Vals-près-le-Puy, 28 octobre 2023, Vals-près-le-Puy.

Vals-près-le-Puy,Haute-Loire

Le Team Sanglier 43 à le plaisir de vous proposer une journée moto tout terrain ouverte à tous, licenciés et non Licenciés afin de passer la journée & Soirée….

buvette – restauration – bal – animations.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Camp d’Eycenac

Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Team Sanglier 43 is pleased to offer you an off-road motorcycle day open to all, licensed and non-licensed, to spend the day & evening?

refreshments – food – dance – entertainment

El equipo Sanglier 43 tiene el placer de invitarle a una jornada de moto off-road abierta a todos, titulares y no titulares de carnet, para pasar el día y la noche…

refrescos – comida – baile – entretenimiento

Das Team Sanglier 43 freut sich, Ihnen einen Tag mit Geländemotorrädern vorzuschlagen, der für alle offen ist, ob mit oder ohne Lizenz, um den Tag & Abend zu verbringen?

imbiss – Essen – Trinken – Tanz – Animationen

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay