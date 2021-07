La Réole La Réole Gironde, La Réole Camp d’été : stages d’initiation et de perfectionnement à l’équitation La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Camp d’été : stages d’initiation et de perfectionnement à l’équitation La Réole, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, La Réole. Camp d’été : stages d’initiation et de perfectionnement à l’équitation 2021-07-15 – 2021-07-15 Centre Equestre 2 lieu dit Blasignon

La Réole Gironde 50 50 EUR Venez découvrir le poney et l’équitation dés l’âge de 4 ans en faisant des stages à la journée ou en camp de 2 à 3 jours.

Initiation à la monte, jeux, promenades, voltige, brossage sont au programme.

Pour la journée prévoir son pique-nique.

Inscription obligatoire. CENTRE EQUESTRE LA REOLE dernière mise à jour : 2021-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Réole Étiquettes évènement : Autres Lieu La Réole Adresse Centre Equestre 2 lieu dit Blasignon Ville La Réole lieuville 44.59465#-0.02745