CAMP D'ÉTÉ POUR LES 11-14 ANS

Doubs

CAMP D’ÉTÉ POUR LES 11-14 ANS Besançon, 18 juillet 2022, Besançon. CAMP D’ÉTÉ POUR LES 11-14 ANS

1 Place de la Révolution Musée des Beaux arts et d’Archéologie Besançon Doubs Musée des Beaux arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution

2022-07-18 14:00:00 – 2022-07-22 18:00:00

Musée des Beaux arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution

Besançon

CAMP D'ÉTÉ POUR LES 11-14 ANS EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION LE BASTION. Du lundi 18 au vendredi 22 juillet Du lundi au jeudi de 14H00 à 17H00 / Le vendredi de 14H00 à 18H00 Tu ne sais pas quoi faire de ton été ? Avec le Bastion nous t'avons concocté un camp d'été haut en couleur. Viens vivre une expérience artistique le temps d'une semaine accompagné par l'artiste Claire Passard. Dessins, histoire de l'art, musique et mise en mouvement seront de la partie. Tarif : 30€ la semaine 12 participants maximum RÉSERVATION : Envoyez un mail à reservation@lebastion.org +33 3 81 87 80 87

