Camp d’été de la fondation Eugenie Bost La Force, 15 juillet 2022, La Force.

Camp d’été de la fondation Eugenie Bost

6 Rue John Bost La Force Dordogne

2022-07-15 – 2022-07-24

La Force

Dordogne

La Force

Vous avez entre 15 et 18 ans? Venez vivre une expérience unique!

De nombreuses activités vous seront proposées autour de la question de l’inclusion dans la société des personnes en situation de handicap, des moments bibliques et spirituels seront également proposés et de nombreux moments festifs sont également prévus lors de votre séjour. Alors rejoignez-nous cet été !

Fondation eugenie bost

La Force

