Camp d’été de la fondation Eugenie Bost, 25 juillet 2022, .

Camp d’été de la fondation Eugenie Bost



2022-07-25 – 2022-07-31

Vous avez entre 18 et 25 ans? Venez vivre une expérience unique!

Venez camper à Mamré et vivre des moments de partage, de communion et de réflexion sur la question de l’inclusion dans la société des personnes en situation de handicap. De nombreuses activités seront organisées : pique-nique, balades, moments sportifs, veillées, chants…

fondation eugenie bost

dernière mise à jour : 2022-06-29 par