Camp des sauvages Port-de-Lanne, 1 août 2022, Port-de-Lanne.

Camp des sauvages Port-de-Lanne

2022-08-01 – 2022-08-03

Port-de-Lanne Landes Port-de-Lanne

EUR 150 Viens vivre une expérience en pleine nature !

Découvre les différentes techniques de bivouac, apprends à cuisiner au feu de bois, fabrique ton instrument de musique, imagine dormir à la belle étoile et partage tes aventures au sein de ton groupe.

Amusons-nous et explorons ensemble la forêt de bambous, la bananeraie et le tour de l’étang.

De 6 à 10 ans, réservation obligatoire, places limitées.

+33 7 83 87 23 62

Tout le monde dehors

Port-de-Lanne

