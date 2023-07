Visite guidée d’un ancien camp de prisonnier Camp des prisonniers de Buglose Saint-Vincent-de-Paul, 16 septembre 2023, Saint-Vincent-de-Paul.

Visite guidée d’un ancien camp de prisonnier 16 et 17 septembre Camp des prisonniers de Buglose Gratuit. Sur inscription.

Découvrez le plus importants vestiges dans l’Aquitaine d’un camp de prisonniers français coloniaux de 1940 à 1944, et de prisonniers allemands de 1945 à 1948. Enfoui sous une forêt de pins, ce camp a été remis au jour après la tempête « Klaus » en janvier 2009. En juin 2011, le conseil décidait de ne pas replanter d’arbre dans la fôret communale et d’en faire un site mémoriel. Une association s’est constituée en juillet 2012, afin de restituer l’histoire locale. Ce site est toujours en cours de restauration. Une réalisation d’un mirador a eu lieu.

Durant l’année 2020, une baraque historique a été reconstituée sur le site : un témoignage des conditions de la vie des prisonniers.

Ce projet, muri depuis longtemps, a pu être réalisé grâce aux bénévoles de l’association et au génie de la base de Mont-de-Marsan ainsi quee du lycée Bois Haroun Tazieff. Participez à une visite guidée les deux jours, à partir de 10h.

Camp des prisonniers de Buglose Route de Laluque, Buglose, 40990 Saint-Vincent-de-Paul Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 89 91 03 http://www.campbuglose.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 89 91 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 54 27 46 »}] Situé au nord de Saint-Vincent-de-Paul à Buglose, route de Laluque, le camp de prisonniers fut construit par les allemands en 1940. Ce sont sur plusieurs hectares d’une parcelle communale que des pins seront abattus pour édifier cet ARBEITSKOMMANDO (Camp de travail). Ce lieu verra des prisonniers coloniaux, de 1940 à 1944 et des prisonniers allemands.

Dans les Landes une quarantaine de camps ont été dénombrés, seul celui de Buglose sera « préservé ». La forêt a repoussé et c’est après la tempête KLAUS en 2009, qu’il sera remis au jour. Il vivait dans la mémoire collective, les Anciens aujourd’hui, adolescents à l’époque s’en rappellent.

En 2011, Michel Bastiat et son conseil municipal décideront de faire de ce site un lieu de mémoire.

Une association s’est constituée en juin 2012 « Mémoire du Camp de Prisonniers de Buglose », afin de rendre son histoire au village. Des bénévoles participent tous les mardis matins à la restauration du site, à diverses recherches pour ce travail de mémoire.

Les visites du site sont nombreuses, écoles, collèges, lycées, groupes, ainsi que pour les Journées européennes du patrimoine qui ont lieu en septembre. Parking à proximité du camp.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©M. C. P. B.