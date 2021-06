Camp des jeunes aventuriers Champéry, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Champéry.

Camp des jeunes aventuriers

du lundi 12 juillet au jeudi 15 juillet à Champéry

_Mettez-vous dans la peau d’un contrebandier, apprenez à vous repérer à l’aide d’une boussole, préparez confortablement votre bivouac pour passer la nuit sous les étoiles et, surtout, évitez les gendarmes qui vous empêcheront d’atteindre votre but final !_ Quels étaient les chemins empruntés par les contrebandiers pour franchir les cols ? Vous le découvrirez lors de ce camp dédié aux jeunes aventuriers, qui conjugue randonnées, découverte de la faune et de la flore, jeux de rôle, et préparations de bivouacs pour passer des nuits confortables sous les étoiles. Deux accompagnateurs de montagne veilleront au bien-être de la bande et s’assureront de l’immerger dans un périple inoubliable, en pleine nature sauvage.

CHF 520.- par personnes, camp ouvert aux jeunes de 12 à 14 ans

Tu as entre 12 et 14 ans, en collaboration avec Région Dents du Midi, nous te proposons un camp de 3 nuits et 4 jours dans cette magnifique région.

Champéry Parking du téléphérique Champéry Monthey



