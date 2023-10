Mysterious game Camp des Dryades Châtel-Montagne Catégories d’Évènement: Allier

Châtel-Montagne Mysterious game Camp des Dryades Châtel-Montagne, 29 octobre 2023, Châtel-Montagne. Châtel-Montagne,Allier Jeu de piste nocturne en forêt.

2023-10-29 18:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

Camp des Dryades Chargueraud

Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Night-time forest treasure hunt
Búsqueda nocturna del tesoro en el bosque
Nächtliche Schnitzeljagd im Wald

