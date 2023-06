Camp de Voile de Larvor Camp de Voile de Larvor, Loctudy Larvor Larvor Catégories d’Évènement: Finistère

Larvor Camp de Voile de Larvor Camp de Voile de Larvor, Loctudy Larvor, 16 juillet 2023, Larvor. Camp de Voile de Larvor 16 – 23 juillet Camp de Voile de Larvor, Loctudy Séjour d’une, deux ou trois semaines

ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans.

Une vingtaine de jeunes par semaine.

activités : voile, baignades, jeux sportifs, veillées, raid nautiques, pêche. Projets d’activités choisis avec les jeunes.

hébergement sous grandes tentes marabout

réfectoire, cuisine, sanitaires en dur Camp de Voile de Larvor, Loctudy Loctudy, hent poul ar raniked Larvor 29750 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://campdelarvor.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T17:30:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-23T00:00:00+02:00 – 2023-07-23T15:00:00+02:00 mer voile ALS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Larvor Autres Lieu Camp de Voile de Larvor, Loctudy Adresse Loctudy, hent poul ar raniked Ville Larvor Departement Finistère Age min 11 Age max 17 Lieu Ville Camp de Voile de Larvor, Loctudy Larvor

Camp de Voile de Larvor, Loctudy Larvor Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larvor/

Camp de Voile de Larvor Camp de Voile de Larvor, Loctudy Larvor 2023-07-16 was last modified: by Camp de Voile de Larvor Camp de Voile de Larvor, Loctudy Larvor Camp de Voile de Larvor, Loctudy Larvor 16 juillet 2023