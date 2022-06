Camp de vacances « Cabanes » Chantier participatif Simandre, 11 juillet 2022, Simandre.

Camp de vacances « Cabanes » Chantier participatif

87, rue du 19 mars 1962 Jardin Forêt du Lion d’Or à Simandre Simandre Saône-et-Loire Jardin Forêt du Lion d’Or à Simandre 87, rue du 19 mars 1962

2022-07-11 – 2022-07-15

Jardin Forêt du Lion d’Or à Simandre 87, rue du 19 mars 1962

Simandre

Saône-et-Loire

Simandre

EUR 30 150 Séjour en plein air sur le terrain du jardin-forêt du Lion d’Or. Une semaine de vie simple en Forêt Jardin

dédiée à la construction de cabanes en bois ! avec 4 charpentiers, menuisière et bricoleurs chevronnés. Venez apprendre à construire des cabanes et vivre une chouette aventure collective !

Chantier de construction, nuits sous tentes, repas partagés et fabriqués sur place. Ouvert à tous, de 11 à 111 ans entre copains, en famille, à la découverte des autres.

lesaccordsduliondor@gmail.com +33 3 85 37 77 67 https://www.liondor.org/

Séjour en plein air sur le terrain du jardin-forêt du Lion d’Or. Une semaine de vie simple en Forêt Jardin

dédiée à la construction de cabanes en bois ! avec 4 charpentiers, menuisière et bricoleurs chevronnés. Venez apprendre à construire des cabanes et vivre une chouette aventure collective !

Chantier de construction, nuits sous tentes, repas partagés et fabriqués sur place. Ouvert à tous, de 11 à 111 ans entre copains, en famille, à la découverte des autres.

Jardin Forêt du Lion d’Or à Simandre 87, rue du 19 mars 1962 Simandre

dernière mise à jour : 2022-06-21 par