Saint-Laurent-sur-Mer Calvados Le Camp de Reconstitution est élaboré par des passionnés qui vous ferons découvrir leurs beaux matériels et équipements ainsi que les véhicules civil et militaire d’ époque , de plus ils vous accompagneront pour une visite guidée de la maison de la libération reconstituée comme dans cette période des “années 40”. Le 4, 5 et 6 juin de 10 H -18 H et le 7 juin de 10 H à 14 H . Le Camp de Reconstitution est élaboré par des passionnés qui vous ferons découvrir leurs beaux matériels et équipements ainsi que les véhicules civil et militaire d’ époque , de plus ils vous accompagneront pour une visite guidée de la maison de la… contact@maisondelaliberation.fr +33 6 87 40 35 63 Le Camp de Reconstitution est élaboré par des passionnés qui vous ferons découvrir leurs beaux matériels et équipements ainsi que les véhicules civil et militaire d’ époque , de plus ils vous accompagneront pour une visite guidée de la maison de la libération reconstituée comme dans cette période des “années 40”. Le 4, 5 et 6 juin de 10 H -18 H et le 7 juin de 10 H à 14 H . M.OLARD Sébastien

