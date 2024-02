Camp de reconstitution militaire US et Civils MAISON DE LA LIBERATION Saint-Laurent-sur-Mer, dimanche 2 juin 2024.

Camp de reconstitution militaire US et Civils MAISON DE LA LIBERATION Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Vendredi

Camp de reconstitutions militaire US et Civils organisé à la Maison de la Libération 6 juin 1944.

La Maison de la Libération 6 juin 1944 est « la première maison de civils libérée par les américains au matin du 6 juin 44 « à SAINT LAURENT SUR MER OMAHA BEACH

(D’ après les témoignages d’ époque et le livre fait avec la mairie du village et ses habitants. )

La Maison de la Libération vous accueille dans un lieu resté dans son jus comme au jour J .

« la partie civils de la maison reconstituée est visitable gratuitement » , les membres de l’ association « les fleurs de la résistance » vous accompagneront dans cette découverte qui leurs permettra aussi de vous parler de la résistance local et Normande, afin de ne pas oublier le travail de renseignements fait par les résistants et les 87 fusillés de la prison de CAEN au matin du 6 juin 44 .(Projetions et témoignages sur place )

Vous pourrez aussi découvrir dans le champ à l’ arrière de la propriété un camp de reconstitution élaboré par des collectionneurs passionnés de cette période du 6 juin . le » D’ DAY MEMORIES CAMP » .

Ils vous feront découvrir leurs matériels, véhicules et ainsi pourront partager leurs passions auprès de toutes les générations !

MAISON DE LA LIBERATION 27 rue du Val

Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie contact@maisondelaliberation.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-08 19:00:00



