Camp de reconstitution et exposition de matériel Militaire 1944 Colleville-Montgomery

Colleville-Montgomery

2022-06-04 – 2022-06-06

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-06 12:00:00

Colleville-Montgomery Calvados Le site Hillman ouvre ses portes à l’occasion du DDAY Festival.

Au programme : camp reconstitué avec du matériel militaire d’époque et ouverture du site avec visites des bunkers, (poste de commandement des défenses côtières Allemandes). Le site Hillman ouvre ses portes à l’occasion du DDAY Festival.

Au programme : camp reconstitué avec du matériel militaire d’époque et ouverture du site avec visites des bunkers, (poste de commandement des défenses côtières Allemandes). fabricedelangle@gmail.com +33 7 68 19 28 12 Le site Hillman ouvre ses portes à l’occasion du DDAY Festival.

Au programme : camp reconstitué avec du matériel militaire d’époque et ouverture du site avec visites des bunkers, (poste de commandement des défenses côtières Allemandes). Colleville-Montgomery

