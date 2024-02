Camp de reconstitution « Camp ARCA never forget ». Carentan-les-Marais, mercredi 5 juin 2024.

Camp de reconstitution « Camp ARCA never forget ». Carentan-les-Marais Manche

Mercredi

Ce camp sera divisé en deux avec d’un côté 40 reconstitueurs soldats US et 40 reconstitueurs soldats allemands. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir le mode de vie des soldats de l’époque. Nous exposerons les objets nécessaires au campement, de l’équipement militaire et quelques véhicules. Lors des visites les reconstitueurs seront en tenues afin d’immerger les visiteurs dans les années 40.

Côté Allemand, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des soldats de la Wehrmacht mais aussi des Fallschirmjäger. Côté US, il y aura des parachutistes, des gliders et des soldats de la 4ème DI.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 14:00:00

fin : 2024-06-06 18:00:00

Angoville-au-Plain

Carentan-les-Marais 50480 Manche Normandie

