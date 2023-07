Visite guidée d’un camp du camp d’internement Camp de Gurs Gurs, 17 septembre 2023, Gurs.

Visite guidée d’un camp du camp d’internement Dimanche 17 septembre, 15h00 Camp de Gurs Gratuit. Sur inscription. Point de rendez-vous : bâtiment d’accueil du camp de Gurs, impasse d’Ossau, Gurs

Participez à une visite guidée du camp de Gurs et profitez de la projection d’un diaporama dans la baraque du camp, assurées par les bénévoles de l’association « Terres de Mémoire(s) et de Luttes ».

Camp de Gurs Mémorial du camp de Gurs, 64190 Gurs Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 39 99 99 http://oloron-ste-marie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 41 75 05 »}, {« type »: « email », « value »: « association.tml@orange.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mylene.lacoste@orange.fr »}] Le camp de Gurs se situe entre les communes de Gurs, Dognen et Préchacq-Josbaig, sur une lande. Il fut construit en mars-avril 1939 pour héberger les républicains espagnols et les volontaires des brigades internationales. Au moment du conflit franco-allemand, Gurs devient un camp d’internement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Association Terres de Mémoire(s) et de Luttes