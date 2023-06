Histoire et devoir de mémoire : visite guidée dans un camp de concentration Camp de concentration du Vernet Le Vernet, 17 septembre 2023, Le Vernet.

Histoire et devoir de mémoire : visite guidée dans un camp de concentration Dimanche 17 septembre, 14h30 Camp de concentration du Vernet Gratuit. Entrée libre.

Le camp de concentration du Vernet d’Ariège est aujourd’hui un lieu dédié à la mémoire des victimes des crimes contre l’humanité perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale.

Pour les Journées européennes du patrimoine, des guides se proposent d’explorer avec vous ce lieu méconnu et d’évoquer la vie de ceux qui l’ont traversé, afin que jamais leur histoire ne soit oubliée.

Camp de concentration du Vernet Place du village, 09700 Le Vernet Le Vernet 09700 Ariege Occitanie http://www.campduvernet.eu Le site de l’ancien camp de concentration du Vernet d’Ariège offre la découverte de quatre lieux emblématiques :

– Le cimetière, entouré d’un parc paysager et agrémenté de cinq panneaux d’histoire (accès libre).

– Les deux piliers de l’entrée du camp, accompagnés du château d’eau (accès libre).

– L’Espace Gare-Wagon (accès libre), où une banderole présentant les fiches des 178 étrangers déportés le 25 juillet 1940 a été installée depuis le 30 juin 2018. Ce convoi représente le premier départ de déportation de France à partir du camp de concentration du Vernet d’Ariège.

– Le musée, qui abrite une maquette, de nombreux documents, dessins, objets et photographies.

La visite de ces lieux chargés d’histoire et de mémoire permet de mieux comprendre ce qu’était un camp de concentration en France, depuis leur création en 1938 par la circulaire du ministre de l’Intérieur de la IIIe République Française jusqu’à leur fermeture le 30 juin 1944 pour le camp de concentration du Vernet d’Ariège. L’Amicale, fondée le 1er décembre 1944, a réussi à faire inscrire les trois vestiges du camp de concentration (cimetière, gare et entrée) à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et sites le 1er décembre 2015. La commission régionale du patrimoine et des sites a également décidé d’inscrire la « cité des gardes mariés » ainsi que la surface du camp de concentration. Cette initiative est d’autant plus appréciable lorsque l’on constate qu’une porcherie industrielle pourrait être construite à la place de l’ancien camp de concentration de Septfonds dans le Tarn-et-Garonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Amicale du camp de concentration du Vernet d’Ariège