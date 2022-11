Camp de César, par mont et par vaux chez les Godviciens Gouvieux Gouvieux Catégories d’évènement: Gouvieux

Oise

Camp de César, par mont et par vaux chez les Godviciens Gouvieux, 23 novembre 2022, Gouvieux. Camp de César, par mont et par vaux chez les Godviciens

15 Avenue de Toutevoie Gouvieux Oise

2022-11-23 – 2022-11-23 Gouvieux

Oise Gouvieux 10 10 Une randonnée accompagnée par un Guide Naturaliste, pour tous les goûts, en passant par la rue des Troglodytes, les étangs et le bord de l’Oise. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. Une randonnée accompagnée par un Guide Naturaliste, pour tous les goûts, en passant par la rue des Troglodytes, les étangs et le bord de l’Oise. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04 Karuna Nature

Gouvieux

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gouvieux, Oise Autres Lieu Gouvieux Adresse 15 Avenue de Toutevoie Gouvieux Oise Ville Gouvieux lieuville Gouvieux Departement Oise

Gouvieux Gouvieux Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouvieux/

Camp de César, par mont et par vaux chez les Godviciens Gouvieux 2022-11-23 was last modified: by Camp de César, par mont et par vaux chez les Godviciens Gouvieux Gouvieux 23 novembre 2022 15 Avenue de Toutevoie Gouvieux Oise Gouvieux Oise

Gouvieux Oise