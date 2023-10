Jeu d’exploration et d’énigmes au Camp de Bierre Camp de Bierre Merri, 2 novembre 2023, Merri.

Merri,Orne

« Sur les traces des archéologues maudits… »

En 1908, les archéologues qui fouillent le Camp de Bierre mettent au jour un fer à cheval incrusté dans une pierre. Mais ils provoquent la malédiction de Belisima, la déesse celtique des forgerons, et le fer-à-cheval disparaît. Vous incarnez des archéologues, aventuriers intrépides, missionnés pour explorer le site, reprendre les fouilles en cours et retrouver le fer à cheval afin de lever la malédiction. Une carte au trésor, des objets à trouver, des énigmes à résoudre… Une petite aventure à vivre en famille ou entre amis !.

2023-11-02

Camp de Bierre RDV : Parking du Camp de Bierre

Merri 61160 Orne Normandie



« In the footsteps of cursed archaeologists..

In 1908, archaeologists excavating the Camp de Bierre unearth a horseshoe embedded in a stone. But they provoke the curse of Belisima, the Celtic goddess of blacksmiths, and the horseshoe disappears. You take on the role of intrepid archaeologists and adventurers, tasked with exploring the site, resuming excavations and finding the horseshoe in order to lift the curse. A treasure map, objects to find, riddles to solve… A little adventure for the whole family or just a few friends!

« Tras las huellas de arqueólogos malditos..

En 1908, unos arqueólogos que excavaban en el Campo de Bierre desenterraron una herradura incrustada en una piedra. Pero provocan la maldición de Belisima, la diosa celta de los herreros, y la herradura desaparece. Asumirás el papel de arqueólogos, intrépidos aventureros enviados a explorar el yacimiento, hacerse cargo de las excavaciones en curso y encontrar la herradura para levantar la maldición. Un mapa del tesoro, objetos que encontrar, enigmas que resolver… Una pequeña aventura para toda la familia y los amigos

« Auf den Spuren der verfluchten Archäologen… »

Im Jahr 1908 legen Archäologen, die das Camp de Bierre ausgraben, ein in einen Stein eingelassenes Hufeisen frei. Doch sie rufen den Fluch von Belisima, der keltischen Göttin der Schmiede, hervor und das Hufeisen verschwindet. Sie schlüpfen in die Rolle von Archäologen, unerschrockenen Abenteurern, die beauftragt werden, die Stätte zu erforschen, die laufenden Ausgrabungen wieder aufzunehmen und das Hufeisen zu finden, um den Fluch aufzuheben. Eine Schatzkarte, Gegenstände, die Sie finden müssen, Rätsel, die Sie lösen müssen… Ein kleines Abenteuer für die ganze Familie oder mit Freunden!

