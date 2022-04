Camp de baguage de Marcenay Marcenay Marcenay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2022-08-01 – 2022-08-28

2022-08-01 – 2022-08-28

Marcenay Côte-d'Or Marcenay EUR 0 0 Une conférence grand public et coanimée avec le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne sera également proposée le 19 août en soirée (voir page 26). Vous souhaitez participer activement au camp de baguage en devenant aide bagueur ? (attention, formation de cinq jours minimum demandée !) Vous souhaitez simplement venir au camp de baguage (sur une demi journée, quelques heures ou plus) pour découvrir ce qu'est le baguage des oiseaux ? Les deux sont possibles, mais l'inscription est obligatoire en demandant à : joseph.abel@lpo.fr Attention, places limitées !

