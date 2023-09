Camp de baguage de la Colline de Sion Camp de baguage de la Colline de Sion Vaudémont Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Vaudémont Camp de baguage de la Colline de Sion Camp de baguage de la Colline de Sion Vaudémont, 7 octobre 2023, Vaudémont. Camp de baguage de la Colline de Sion 7 et 8 octobre Camp de baguage de la Colline de Sion Sur inscription Porte ouverte sur le camp de baguage de la Colline de Sion : Venez découvrir le suivi de la migration des passereaux par le baguage. Observez au plus près l’opération de baguage et les oiseaux bagués. Camp de baguage de la Colline de Sion vaudémont Vaudémont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « association.hirrus@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:00:00+02:00

