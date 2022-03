Camp Crossbow Virandeville Virandeville Catégories d’évènement: Manche

Virandeville

Camp Crossbow Virandeville, 27 mai 2022, Virandeville. Camp Crossbow Virandeville

2022-05-27 – 2022-05-29

Virandeville Manche Virandeville Camp Crossbow : reconstitution US avec rassemblement de motos & voitures de collection.

Samedi soir : concert, bal d’époque années 40 avec restauration sur place, Camp Crossbow : reconstitution US avec rassemblement de motos & voitures de collection.

Samedi soir : concert, bal d’époque années 40 avec restauration sur place, +33 6 77 92 54 70 Camp Crossbow : reconstitution US avec rassemblement de motos & voitures de collection.

Samedi soir : concert, bal d’époque années 40 avec restauration sur place, Virandeville

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Virandeville Autres Lieu Virandeville Adresse Ville Virandeville lieuville Virandeville Departement Manche

Virandeville Virandeville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/virandeville/

Camp Crossbow Virandeville 2022-05-27 was last modified: by Camp Crossbow Virandeville Virandeville 27 mai 2022 manche Virandeville

Virandeville Manche