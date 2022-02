Camp comédie musicale Août Lycèe Robert Schuman à CHAUNY, 3 août 2022, Chauny.

du mercredi 3 août au mardi 23 août à Lycèe Robert Schuman à CHAUNY

**Du 3 au 23 août 2022** Ce camp s’adresse à des jeunes 13-17 ans qui veulent être initié au monde du spectacle en préparant une comédie musicale, spectacle son et lumière avec des chants et danses, semi-professionnels, tout en partageant leur temps avec des jeunes et des frères de Saint-Jean dans une vie de formation, de détente et de prière. Le spectacle sera joué dans notre lieu de création au lycèe Robert Schuman à CHAUNY à (près de Noyon) mais aussi et surtout en décembre et en mars à BOULOGNE BILLANCOURT et à PARIS dans le cadre d’une vraie tournée. Les jeunes recevront une belle et grande formation humaine mais aussi artistique avec des professionnels du chant, de la musique, de la chorégraphie, du théâtre durant tout le camp. Un casting a lieu au début du camp. Hébergement sous tente. Frais de séjour : 699 € Avec père Jean Marie Luc

Sur inscription

La vie de Sainte Faustine

Lycèe Robert Schuman à CHAUNY 10 route d’Ugny 02300 CHAUNY Chauny Aisne



