Arromanches-les-Bains Calvados Arromanches-les-Bains Découvrez des véhicules historiques à Arromanches à l’occasion de la deuxième édition du camp Churchill à Arromanches. De 11h à 18h, le 5 juin 2022 vous pourrez voir plusieurs modèles de véhicules de la Seconde Guerre mondiale (jeeps, GMC, motos, etc?) grâce à la présence de nombreux collectionneurs vous pourrez admirer ces véhicules dans un cadre historique : le port d’Arromanches. Plusieurs animations sont à prévoir au cours de la journée.

Exposition à côté du cinéma circulaire 360 d’Arromanches – jardin du souvenir )

Organisateur : Musée du Débarquement

Participation réglementée ( ACC Normandie)

