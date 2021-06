Vion Notre-Dame-du-Chêne - Prieuré des Frères de Saint-Jean Sarthe, Vion Camp chantier Notre-Dame-du-Chêne – Prieuré des Frères de Saint-Jean Vion Catégories d’évènement: Sarthe

du lundi 12 juillet au dimanche 18 juillet

Du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021 Les frères et les amis de Notre-Dame du Chêne sollicitent votre aide bienveillante pour leur chantier. Cette année nous aurons comme chantiers principaux : Le travail du bois (jets d’eau, fenêtres et portes) La peinture intérieure La couture Le travail au jardin Programme du Camp chantier : 6h-7h : Oraison pour qui veut (Basilique) 7h : Laudes pour qui veut (Basilique) 7h-8h : Petit déjeuner (grand réfectoire) 8h15 : Lectio divina en habit de travail (Salle Saint Dominique) 8h45 : Point sur le chantier 9h00 : Travail 12h30 : Repas (dehors si le temps le permet) Sieste / Chapelet pour qui le désire 14h15 : Travail 17h00 : Vêpres (libre) ou travail 17h30 : Adoration (libre) 18h00 : fin du travail pour tous 18h30 : Messe pour qui veut 19h30 : Dîner (grand réfectoire) 20h45 : Programme du soir (libre, découverte des lieux, veillée, film, promenade,…) n’hésitez pas à proposer vos idées au responsable Attention : Mercredi après-midi libre

Sur inscription

Travailler avec les frères et les bénévoles pour embellir le Sanctuaire dans une entraide fraternelle et priante. Notre-Dame-du-Chêne – Prieuré des Frères de Saint-Jean Basilique Notre-Dame-du-Chêne, 2 Rue des Bleuets, 72300 Vion, France

