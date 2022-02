Camp-chantier de jeunes à la Citadelle de Besançon Besançon, 10 juillet 2022, Besançon.

Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance
Besançon

2022-07-10 – 2022-07-24

Doubs

EUR 30 30 Il s’agit pour les jeunes volontaires de découvrir le patrimoine d’une manière originale en participant à sa sauvegarde. En 2022 ils poursuivront les travaux de restauration d’un escalier débutés en 2021. Il est également prévu des opérations de dé-végétalisation sur le monument.

Durant les quinze jours, outre la participation au chantier (environ 50 % du temps), ils découvriront les richesses de la Citadelle et du patrimoine de la Ville et de ses alentours, tout en pratiquant également des activités sportives et ludiques. Le groupe sera hébergé au camping de Chalezeule.

Ce camp-chantier s’adresse à des jeunes entre 14 et 17 ans. Les participants proviendront pour moitié de Besançon et pour moitié d’autres horizons.

gaelle.cavalli@citadelle.besancon.fr +33 3 81 87 84 38 https://www.besancon.fr/actualite/camp-chantier-a-la-citadelle-2022/

