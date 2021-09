Saint-Quentin-sur-Indrois Maison Saint Jean - Les Roches Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Camp Carlos Acutis, Vélo-Prière Maison Saint Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Du 25 au 28 octobre, à la Maison Saint Jean, un camp pour les garçons de 14-17 ans ! Chaque jour, une excursion en vélo et des temps spi pour que la vie chrétienne continue de rouler ! Chaque soir, un retour à Saint Quentin sur Indrois, pour des veillées de folie dans un super cadre.

Tarif : 155€, apporter ses draps et son duvet

