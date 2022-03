Camp Arizona Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais Reconstitution d’un camp militaire alliés et civils.

Le 3 juin

19h : Apéro-concert avec le groupe Swing Melodies Orchestra

