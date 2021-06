Saint-Quentin-sur-Indrois Maison Saint Jean - Les Roches Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Camp Agapethos Maison Saint Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Les frères de Saint Jean à Saint Quentin sur Indrois vous invitent à un camp entre jeunes pro et jeunes pro handicapés. Pour les 24-35 ans, Thème : Saint Joseph : « C’est moi qui lui apprenais à marcher en le tenant par la main. » (Os.11,3) Pré-camp : Mardi 27 juillet, 11h Début du camp : Mercredi 28 juillet, 11h Fin du camp : Mardi 3 août, 14h Tarif : 170€ (comprenant hébergement, repas, activités et matériel) Contact : Marie Bergier : [[marie-bergier@hotmail.fr](mailto:marie-bergier@hotmail.fr)](mailto:marie-bergier@hotmail.fr) ou 0652749065

