CAM&LEO – Sortie de résidence – musique à danser Ecolieu du Portail,Torpes (71)

CAM&LEO – Sortie de résidence – musique à danser Ecolieu du Portail,Torpes (71), 21 avril 2022, . CAM&LEO – Sortie de résidence – musique à danser

Ecolieu du Portail, Torpes (71), le jeudi 21 avril à 20:00

**CAM&LEO****sortie de résidence**musique(s) à danser… *Deux jeunes musiciens qui se nourrissent des cultures du monde pour recréer leur univers avec en filigrane l’envie de partager et de faire danser.**S’inspirant des musiques allant de la Bulgarie à la Bretagne, en passant par l’Amérique du Sud, ils composent, improvisent, s’enlacent et s’amusent, avec bonne humeur et légèreté* **Jeudi 21 avril 2022, 20h****Ecolieu du Portail**(7 rue du Portail, 71270 Torpes) **>> prix libre au bénéfice des artistes <<****>> petite buvette sur place <<****infos au 06.84.15.37.06** dans le cadre d’une résidence d’artistes de l’association **ARTITELO** **plus d’infos : [www.artitelo.jimdofree.com/creation/soutenez-la-creation/](https://artitelo.jimdofree.com/cr%C3%A9ation/soutenez-la-cr%C3%A9ation/)** *source : événement [CAM&LEO – Sortie de résidence – musique à danser](https://agendatrad.org/e/36221) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

prix libre

avec CAM&LEO Ecolieu du Portail,Torpes (71) 7, Rue du Portail Ecolieu du Portail, 71270 Torpes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T21:30:00

Détails Autres Lieu Ecolieu du Portail,Torpes (71) Adresse 7, Rue du Portail Ecolieu du Portail, 71270 Torpes, France lieuville Ecolieu du Portail,Torpes (71)

Ecolieu du Portail,Torpes (71) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//