Concert : Lionel SUAREZ solo Camjac, 24 septembre 2023, Camjac.

Camjac,Aveyron

Laissez vous enivrez par ce virtuose à l’accordéon!.

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 . 12 EUR.

Camjac 12800 Aveyron Occitanie



Let this accordion virtuoso intoxicate you!

¡Déjese embriagar por este virtuoso del acordeón!

Lassen Sie sich von diesem Virtuosen auf dem Akkordeon verzaubern!

