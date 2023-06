Concert Jazz : Marc Pérez & Freddy Ricci Trio Camjac, 19 août 2023, Camjac.

Camjac,Aveyron

Deux guitaristes et un contrebassiste de haut niveau à écouter dans le magnifique site de St-Clair de Verdun!.

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . 10 EUR.

Camjac 12800 Aveyron Occitanie



Two top-notch guitarists and a double bassist to be heard in the magnificent setting of St-Clair de Verdun!

¡Dos guitarristas y un contrabajista de primera categoría para escuchar en el magnífico marco de St-Clair de Verdun!

Zwei Gitarristen und ein Kontrabassist auf höchstem Niveau, zu hören in der wunderschönen Umgebung von St-Clair de Verdun!

Mise à jour le 2023-05-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI