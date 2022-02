Camion scratch-Culture hip-hop Flers, 2 mars 2022, Flers.

Camion scratch-Culture hip-hop Flers

2022-03-02 10:00:00 – 2022-03-02 12:00:00

Flers Orne

Des ateliers de découverte de la culture Hip-Hop sont proposés aux enfants et adolescents.

Le Camion Scratch c’est la version platine du camion pizza qui vous invite en cuisine pour vous essayer aux platines et au micro. Antoine Villey alias Paraplogik chauffeur DJ, animateur, créateur du concept, vous initie au scratch au turnabalism, au beat box, à la médiation web. Il vous emmène dans la galaxie Hip-Hop à bord de son Camion Scratch qui se transforme en studio, en scène, fixe ou mobile pour l’expression vocale et musicale des amateurs et des professionnels. L’association Rampart et la société CS Paraprod créées en Normandie à Caen possèdent maintenant deux camions qui sillonnent la Normandie, la France et l’Europe.

francoise@snark.fr +33 6 84 23 85 53

Flers

