L’AFFAIRE EST GRAVE CAMION SCENE – SENONES Senones, 15 mars 2024, Senones.

D’après la bande dessinée POLITIQUE ETRANGERE de Lewis Trondheim et Jochen Gerner.Cette satire sociale raconte l’arrivée d’un étranger amnésique dans un petit royaume perdu dans les nuages, elle met en scène un microcosme stéréotypé qui se trouve chamboulé par un élément extérieur et met en lumière les travers et limites de l’ordre établi.Spectacle pluridisciplinaire, l’Affaire est Grave fait appel au langage du cirque, de la marionnette et de la magie nouvelle.

Tarif : 6.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

CAMION SCENE – SENONES PLACE DE L’ABBAYE 88210 Senones 88